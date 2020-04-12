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Вербич назвал пять игроков "Динамо", которые могли бы заиграть в топ-чемпионатах

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Беньямін Вербіч / Footboom

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, кто из игроков киевского клуба готов пойти на повышение.

Вербич поделился мнением относительно перспективных футболистов-киевлян на официальном сайте "Динамо".

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"Кто из молодых игроков Динамо смог бы играть в топ-чемпионате? Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – они вдвоем точно. Еще назову Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили и Богдана Леднева. В конце концов, у нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах", – сказал Вербіч.

  • Беньямин Вербич перешел в лагерь "бело-синих" в январе 2018 года из Копенгагена за 4 млн евро.
  • В текущем сезоне провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Виктор Цыганков Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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