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Вербич показал "форму" "Динамо" на следующий сезон: курьезное фото

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Беньямин Вербич / ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич стремится как можно скорее вернуться на футбольное поле. Но понимает, что из-за карантина это не удастся сделать немедленно.

Поэтому в Instagram Вербич опубликовал фотографию "формы" "Динамо", в которой команда будет играть после пандемии коронавируса.

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Но это скорее напоминает костюм радиационной защиты, включая маску на лице.


"Новая" форма "Динамо" на следующий сезон после карантина

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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