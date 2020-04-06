Вербич показал "форму" "Динамо" на следующий сезон: курьезное фото

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич стремится как можно скорее вернуться на футбольное поле. Но понимает, что из-за карантина это не удастся сделать немедленно.

Поэтому в Instagram Вербич опубликовал фотографию "формы" "Динамо", в которой команда будет играть после пандемии коронавируса. Стоящее Футболист сборной Украины попал теннисным мячом в бокал, жена – разбила: видео Но это скорее напоминает костюм радиационной защиты, включая маску на лице.

"Новая" форма "Динамо" на следующий сезон после карантина Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram