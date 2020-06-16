Мюнхенская "Бавария" в тридцатый раз в истории выиграла на чемпионате Германии по футболу. Немецкий гранд выиграл Бундеслигу в восьмой раз подряд. В 32 туре Бундеслиги "красные" минимально одолели "Вердер".

Вердер – Бавария 0:1

Гол: Левандовский, 43

Удаление: Дэвис, 79 (Бавария)

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Первый тайм не увенчался ливнем опасных моментов, а только реальной непогодой, пишет 24 канал. Первый момент в матче на 18 минуте создали "музыки". Эггештайн пробил из-за пределов штрафной, но совсем немножко не попал в ворота.

"Бавария", которая контролировала мяч, столкнулась с насыщенной защитой. Поэтому сверхбыстрые Коман и Гнабри не имели возможности разогнаться.

Первый настоящий момент "Бавария" воплотила в гол. Боатенг шикарным "черпачком" нашел в штрафной Левандовского. Польский форвард мастерски избежал офсайда и не оставил шансов Павленко.

Видео "золотого гола" Левандовского

После перерыва "Бавария" едва не увеличила преимущество. Левандовски замкнул пас Мюллера, но арбитр зафиксировал офсайд.

На 79 минуте "Баварию" подвел Дэвис: канадец наработал на удаление. Это придало нешуточной интриги на последних минутах поединка.

Два феноменальных сейва позволили "Баварии" отстоять победу, а затем за 2 тура до завершения чемпионата выиграть Бундеслигу.

Что интересно, 12 из 14 чемпионств в 21 веке "Бавария" завоевала именно в выездных поединках. До сих пор ни одна немецкая команда не получила больше "Серебряных Салатниц", чем "Бавария".

Зато "Вердер" в ближайших двух турах ждет битва на выживание.

Турнирная таблица Бундеслиги