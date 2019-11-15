Верховная Рада взялась за расследование коррупции в украинском футболе Андреем Павелко

Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии ВР по расследованию нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Комиссию создали для "расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андреем Павелко". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Аренда позолоченной квартиры за 17 тысяч долларов: как живет нардеп Андрей Павелко из "БПП"

За соответствующее решение о создании временной следственной комиссии проголосовали 260 народных депутатов. Еще 46 воздержалось, 62 не голосовали.

Председателем ВСК избрали Анатолия Костюха ("Слуга народа"), заместителем председателя – Григория Мамку ("Оппозиционная платформа – По жизни"). Избрали также в состав ВСК следующих депутатов: Василия Мокана, Геннадия Касая, Владимира Захарченко, Андрея Бобрик, Богдана Кицака, Игоря Кривошеева (все из "Слуги народа"), Юрия Загороднего (ОПЗЖ) и Михаила Цимбалюка ("Батькивщина").

"Ни для кого из вас не секрет, что украинскими средствами массовой информации были затронуты вопросы возможной коррупции в Федерации футбола Украины, или ее обновленный версии – Украинской ассоциации футбола. Также не является тайной то, что материалы, обнародованные в этих журналистских расследованиях, легли в основу целого ряда уголовных производств, начатых еще в 2018 году различными правоохранительными структурами нашей страны, начиная от НАБУ и заканчивая Генеральной прокуратурой Украины. Однако до сих пор остается тайной, почему расследование так и не было завершено, и почему ни одно виновное лицо не было привлечено к уголовной ответственности, или же, в противном случае, оправданно действия руководства одного из самого массового и точно что популярного спортивного объединения Украины", – цитирует Анатолия Костюха "Укринформ".

Читайте также: Журналисты нашли доказательство, что Федерация футбола Украины провела махинацию

Кто такой Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины). А также бывший депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под номером 33), был заместителем председателя фракции БПП и председателем Комитета ВРУ по вопросам бюджета



Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году названная дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".



В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.