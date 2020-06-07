Вернидуб – человек, который ненавидит Россию: известный тренер раскритиковал украинца
Бывший наставник национальной сборной Беларуси Анатолий Байдачный считает отношение Юрия Вернидуба к трансферам украинцев в Россию слишком строгим. Вся причина в том, что Вернидуб – украинец.
По мнению Байдачного, Юрий Вернидуб ненавидит Россию, пишет sportarena.by.
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Критическое мнение Вернидуба
Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? Вернидуб – украинец. Человек, который ненавидит Россию. Естественно, он посоветует ехать куда угодно, только не в Россию. У него критическое мнение,
– сказал Байдачный.
Добавим, что с ноября 2019 года Вернидуб возглавляет солигорский "Шахтер". Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы. В их активе 21 очко.
До этого с 2011 по 2019 год работал главным тренером луганской "Зари". Под руководством Вернидуба команда выходила в групповой турнир Лиги Европы, играла в финале Кубка Украины и становилась бронзовым призером УПЛ.
Кто такой Анатолий Байдачный
- Во взрослом футболе дебютировал еще в 1969 году в московском "Динамо", в котором провел шесть сезонов, приняв участие в 64 матчах чемпионата.
- Выступал в течение пяти сезонов в минском "Динамо".
- Из-за серьезной травмы ноги завершил профессиональную карьеру футболиста в достаточно раннем возрасте.
- Возглавлял "Днепр" (Могилев), "Зарю" и "Кристалл" (Херсон). Недолго тренировал "Тилигул-Тирас" (Молдова), был наставником ряда российских и белорусских клубов,
- В 2003/05 годах возглавлял национальную сборную Беларуси.