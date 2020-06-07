Бывший наставник национальной сборной Беларуси Анатолий Байдачный считает отношение Юрия Вернидуба к трансферам украинцев в Россию слишком строгим. Вся причина в том, что Вернидуб – украинец.

По мнению Байдачного, Юрий Вернидуб ненавидит Россию, пишет sportarena.by.

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Критическое мнение Вернидуба

Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? Вернидуб – украинец. Человек, который ненавидит Россию. Естественно, он посоветует ехать куда угодно, только не в Россию. У него критическое мнение,

– сказал Байдачный.

Добавим, что с ноября 2019 года Вернидуб возглавляет солигорский "Шахтер". Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы. В их активе 21 очко.

До этого с 2011 по 2019 год работал главным тренером луганской "Зари". Под руководством Вернидуба команда выходила в групповой турнир Лиги Европы, играла в финале Кубка Украины и становилась бронзовым призером УПЛ.

Кто такой Анатолий Байдачный