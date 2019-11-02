Вернидуб неожиданно прокомментировал назначение в "Шахтер" Солигорск

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал вероятное назначение в солигорский "Шахтер". Украинский специалист и не подтвердил, и не опроверг работу в белорусском клубе.

По информации СМИ, Вернидуб якобы 4 ноября официально возглавит "Шахтер". Сам тренер в интервью каналам "Футбол 1/2" заявил, что впервые слышит об этом.

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Основания для таких слухов есть? Я не знаю, о чем вы говорите. В жизни все может случиться, я это уже говорил, когда меня спрашивали. Сегодня так, завтра может что-то измениться, послезавтра еще что-то может измениться. Не могу ответить на этот вопрос так, как вы бы хотели.

Если есть о чем говорить – я говорю. Если нет или еще не совсем – говорю, что не знаю. Я не знаю, что со мной будет завтра утром. Может, не дай Бог, со мной что-то случится. На данный момент не могу сказать, что принял Солигорск,

– заявил тренер.

Также Вернидуб заявил, что не против возглавить "Шахтер" Солигорск.

Я не работаю с июня, много куда ездил. У меня было очень много предложений. Почему нет? Если бы вам предложили взять нормальную команду, с базой, условиями для тренировок, то почему нет? Это нормальная ситуация.

Каждый подумает, проанализирует и сделает свой вывод. Это может быть Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан. Единственное, что я знаю – из России точно не приму. Разве что когда у нас что-то изменится, тогда можно будет о чем-то говорить. Дай Бог, чтобы что-то изменилось,

– добавил специалист.

После 26 туров в чемпионате Беларуси "Шахтер" удерживает третью позицию. За четыре тура до завершения первенства "Шахтер" сохраняет математические шансы стать чемпионом Беларуси.

Во главе "Зари" Вернидуб провел 9 лет. С луганчанами 53-летнему специалисту удалось дойти до финала Кубка Украины в 2016 году. Также в сезоне 2016/17 "Заря" с Вернидубом стала бронзовым призером чемпионата Украины.