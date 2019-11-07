Вернидуб официально возглавил "Шахтер" Солигорск

Украинский специалист Юрий Вернидуб возобновил тренерскую деятельность. Экс-тренер луганской "Зари" официально возглавил "Шахтер" Солигорск.

Сегодня Вернидуба представили как главного тренера команды. Его помощниками будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин, информирует сайт белорусов.

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В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги.

Исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко. Сейчас "Шахтер" занимает третье место в чемпионате Беларуси.

Краткая биография Вернидуба

Юрий Вернидуб родился 22 января 1966 года в Житомире (Украина). Дебютировал в профессиональном футболе во второй лиге СССР – в житомирском "Спартаке" в 1983 году. Играл за такие команды как "Колос" (Никополь, СССР, Д2), "Прикарпатье" (СССР, Д3), "Металлург" (Запорожье, СССР, Д2 и Д1 / Украина, Д1), "Кеминцер" (Германия, Д2) , "Торпедо" (Запорожье, Украина, Д1). Завершил игровую карьеру Юрий Николаевич в "Зените" (Россия, Д1), с которым удалось выиграть Кубок России 1998/99.

В 2001 году Юрий Вернидуб начал свой тренерский путь в штабе Мирона Маркевича в запорожском "Металлурге". Самостоятельно стал работать в "Заре" в 2011-м.

На посту главного тренера луганской команды Юрий Николаевич выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017 / 18).

Юрий Вернидуб был дважды признан тренером года в Украине (2016 2018).