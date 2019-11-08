Вернидуб откровенно рассказал, почему согласился возглавить "Шахтер"

Украинский специалист Юрий Вернидуб, который возглавил Солигорский "Шахтер", поделился мнением о чемпионате Беларуси.

Экс-наставник "Зари" отметил, что он хорошо знаком с белорусским футболом, а также рассказал о тех людях, кто будет работать с ним в тренерском штабе.

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Уже познакомился с игроками, персоналам. Начинаю осваиваться. Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: "Динамо-Минск", как бы они не выступали сейчас – это бренд; БАТЭ – многократный участник групповых этапов еврокубков; "Шахтер" – команда, которая всегда в тройке призеров. В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет "Динамо-Брест". Понимаю, что здесь хороший чемпионат. Взять даже тот факт, что его разыгрывают 16 клубов. На постсоветском пространстве мало осталось таких первенств,

– цитирует Вернидуба официальный сайт клуба.

Также Юрий Вернидуб признался, почему он выбрал именно "Шахтер":

Условия для работы очень хорошие: поля, база. Это меня подкупило. Второе – это то, что есть задача. Есть возможность и себя реализовать как тренера, и футболистам помочь в развитии. Есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и добиться чемпионства. Я люблю, когда есть вызов. Сделаю все возможное, чтобы убедить ребят в том, что они могут это сделать. Подбор футболистов хороший.

Вернидуб возглавлял "Зарю" с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник. Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне 2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему принимали участие в Лиге Европы.

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"Шахтер" Солигорск после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Отставание от лидера чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" составляет 9 очков за три тура до окончания чемпионата.