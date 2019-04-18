Вернидуб прокомментировал информацию о своей отставке

Наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о возможной отставке после неудачи своей команды в Кубке Украины.

Юрий Вернидуб не пришел на послематчевую пресс-конференцию после поражения команды в полуфинале Кубка Украины "Ингульцу".

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После этого сайт болельщиков луганского клуба сообщил, что специалист покинет "Зарю" до конца этой недели. Окончательное решение вроде бы должно быть принято после разговора президента "Зари" Евгения Геллера с Вернидубом.

Впоследствии появилась информация, что руководство клуба не приняло отставку наставника.

В то же время Вернидуб опровергает информацию об отставке.

Конечно, не отошел еще от матча с "Ингульцом", не хочется говорить. Отставка? Нет, таких разговоров не было. Без падений не бывает взлетов. Жизнь продолжается, и мы продолжаем работать,

– цитирует Вернидуба Sport Arena.

Стоит добавить, что Юрий Вернидуб уже в этом сезоне подавал в отставку. Это произошло после поражения германии "РБ Лейпциг" в плей-офф квалификации Лиги Европы в августе 2018 года. Но тогда руководство "Зари" тоже ее не приняло. При этом только в июле 2018 года Вернидуб подписал новое соглашение с клубом на два года.

"Заря" занимает пятое место в чемпионате Украины. Оно пока не гарантирует место в еврокубках на следующий сезон.

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