Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим видением о лучшем варианте для будущего киевского клуба. Футболист считает, чтобы вернуть победные результаты, тренером должен снова стать Сергей Ребров.

Футбольный эксперт Левченко рассказал свое мнение о том, кто должен возглавить команду. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Верните Реброва в "Динамо"

Евгений Левченко считает, что нужно вернуть Сергея Станиславовича в тренерское кресло киевлян, дать ему время и хороших помощников, тогда победы и положительные результаты вернутся в "Динамо".

Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба,

– написал Левченко.

Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 5, 2020

Кто такой Евгений Левченко

Бывший украинский полузащитник, который вызывался в национальную команду страны. Успел выступить в немалом количестве футбольных клубов России, Украины и Нидерландов. Также попробовал свои силы в экзотическом чемпионате Австралии.

После окончания карьеры работает футбольным экспертом.

Агент Реброва заявил, что рассмотрят предложение киевлян, если оно поступит к наставнику.

После 24-х туров УПЛ Динамо расположилось на 4-й строчке, расстояние до Шахтера составляет 16 очков.

Что известно о Сергее Реброве