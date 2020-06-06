Верните Реброва: экс-сборник открыл секрет успеха для "Динамо"
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим видением о лучшем варианте для будущего киевского клуба. Футболист считает, чтобы вернуть победные результаты, тренером должен снова стать Сергей Ребров.
Футбольный эксперт Левченко рассказал свое мнение о том, кто должен возглавить команду. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Верните Реброва в "Динамо"
Евгений Левченко считает, что нужно вернуть Сергея Станиславовича в тренерское кресло киевлян, дать ему время и хороших помощников, тогда победы и положительные результаты вернутся в "Динамо".
Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба,
– написал Левченко.
Кто такой Евгений Левченко
- Бывший украинский полузащитник, который вызывался в национальную команду страны. Успел выступить в немалом количестве футбольных клубов России, Украины и Нидерландов. Также попробовал свои силы в экзотическом чемпионате Австралии.
- После окончания карьеры работает футбольным экспертом.
Агент Реброва заявил, что рассмотрят предложение киевлян, если оно поступит к наставнику.
После 24-х туров УПЛ Динамо расположилось на 4-й строчке, расстояние до Шахтера составляет 16 очков.
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии. Сейчас с командой близок ко второму чемпионству подряд.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".