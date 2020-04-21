"Верните мне мужа": футболист "Шахтера" изменился на карантине до неузнаваемости – фото
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко показал, как он выглядит через полтора месяца после введения карантина в связи с пандемией коронавируса.
Соответствующее фото в своем Inatsgram показала жена Николая Матвиенко Анна.
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Все это время Матвиенко не только не имел возможности сходить в парикмахерскую, но еще и не брился.
"Но оставайся дома", – пошутила девушка, а потом обратилась к знакомому парикмахеру с просьбой вернуть ей мужа.
Николай Матвиенко на карантине / Фото: Скриншот
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