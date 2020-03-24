Верняев и Беленюк прокомментировали перенос Олимпиады-2020

Гимнаст Олег Верняев и борец Жан Беленюк прокомментировали перенос Олимпиады-2020 на 2021 год. Игры в Токио вынужденно перенесены из-за пандемии коронавируса.

Беленюк в фейсбуке написал, что поддерживает перенос Олимпийских игр-2020.

"Безусловно, это правильное решение, ведь здоровье всех людей и меры по борьбе с распространением вируса имеют первостепенное значение", – написал Жан.

Читайте также Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Жан убежден, что каждый понимает важность таких решений.

"Эта ситуация не повод расстраиваться или переживать, ведь такие проблемы только закаляют и помогают быть сильнее", – добавил Беленюк.

Взамен гимнаст Олег Верняев назвал преимущества и недостатки переноса Олимпиады. По его словам, перенос Игр был очевидным решением.

Ситуация очень двусторонняя. Допустим, мне не принципиально проводить Олимпиаду в этом году или в следующем. Мне возраст позволяет. Вчера я разговаривал с Александром Шатиловым, представляющим Израиль. Он говорит: "В следующем году мне будет 35, но я еще потерплю, хотя уже ого-го как нелегко". А вот Оксане Чусовитиной уже будет 45. Еще год ждать – это очень тяжело.

– сказал Верняев в комментарии Tribuna.com.

Но, по словам Олега, на первом плане "вопрос интересов здоровья человечества, а не просто спорта".

Гимнаст считает положительным моментом в перенос Игр – есть время на подготовку.

Как готовиться к Олимпийским играм, если я 9 дней уже не тренируюсь. У меня не тот вид спорта, когда можно потренироваться дома и не забыть гимнастику. У нас совсем другое. Для нас важна мышечная память. Поверьте, это очень сложно. Я два года после операции восстанавливался,

– отметил Олег.

Он добавил, что будет трудно восстановить форму, если карантин затянется до апреля или мая.

"За месяц ты не наберешь форму. В этом плане может и лучше, что перенесли Олимпиаду на следующий год, потому что будет куча соревнований", – сказал Верняев.

Это интересно Олимпиаду-2020 перенесли: когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

Кроме того, Верняев отметил, что до сих пор не до конца прошел отбор на Олимпийские Игры из-за Кубков мира.

Если бы оставили Олимпиаду, как и планировалось в июле-августе, то значит, нужно Кубки мира проводить в июне. Это очень сложно гимнасту подвести себя так, чтобы суметь отобраться, ведь конкуренция велика, и сразу же выступить на Играх,

– сказал Олег.

Также перенос Олимпиады позволит молодым спортсменам побороться за лицензии, если МОК изменит правила отбора.

"У нас три человека из молодежной сборной могут полностью обносить команду. У нас три молодых парня – Назар Чепурный, Вова Костюк, Илья Ковтун. Они очень перспективные. Если поработают, то у них есть большие шансы залезть в команду", – резюмировал Верняев.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Что известно о переносе Олимпиады?

24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести Игры в Токио на 2021 год. В МОК согласились перенести Игры. Решению предшествовали длительные переговоры, во время которых некоторые страны объявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram.