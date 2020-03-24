Верняев и Беленюк прокомментировали перенос Олимпиады-2020
Гимнаст Олег Верняев и борец Жан Беленюк прокомментировали перенос Олимпиады-2020 на 2021 год. Игры в Токио вынужденно перенесены из-за пандемии коронавируса.
Беленюк в фейсбуке написал, что поддерживает перенос Олимпийских игр-2020.
"Безусловно, это правильное решение, ведь здоровье всех людей и меры по борьбе с распространением вируса имеют первостепенное значение", – написал Жан.
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Жан убежден, что каждый понимает важность таких решений.
"Эта ситуация не повод расстраиваться или переживать, ведь такие проблемы только закаляют и помогают быть сильнее", – добавил Беленюк.
Взамен гимнаст Олег Верняев назвал преимущества и недостатки переноса Олимпиады. По его словам, перенос Игр был очевидным решением.
Ситуация очень двусторонняя. Допустим, мне не принципиально проводить Олимпиаду в этом году или в следующем. Мне возраст позволяет. Вчера я разговаривал с Александром Шатиловым, представляющим Израиль. Он говорит: "В следующем году мне будет 35, но я еще потерплю, хотя уже ого-го как нелегко". А вот Оксане Чусовитиной уже будет 45. Еще год ждать – это очень тяжело.
– сказал Верняев в комментарии Tribuna.com.
Но, по словам Олега, на первом плане "вопрос интересов здоровья человечества, а не просто спорта".
Гимнаст считает положительным моментом в перенос Игр – есть время на подготовку.
Как готовиться к Олимпийским играм, если я 9 дней уже не тренируюсь. У меня не тот вид спорта, когда можно потренироваться дома и не забыть гимнастику. У нас совсем другое. Для нас важна мышечная память. Поверьте, это очень сложно. Я два года после операции восстанавливался,
– отметил Олег.
Он добавил, что будет трудно восстановить форму, если карантин затянется до апреля или мая.
"За месяц ты не наберешь форму. В этом плане может и лучше, что перенесли Олимпиаду на следующий год, потому что будет куча соревнований", – сказал Верняев.
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Кроме того, Верняев отметил, что до сих пор не до конца прошел отбор на Олимпийские Игры из-за Кубков мира.
Если бы оставили Олимпиаду, как и планировалось в июле-августе, то значит, нужно Кубки мира проводить в июне. Это очень сложно гимнасту подвести себя так, чтобы суметь отобраться, ведь конкуренция велика, и сразу же выступить на Играх,
– сказал Олег.
Также перенос Олимпиады позволит молодым спортсменам побороться за лицензии, если МОК изменит правила отбора.
"У нас три человека из молодежной сборной могут полностью обносить команду. У нас три молодых парня – Назар Чепурный, Вова Костюк, Илья Ковтун. Они очень перспективные. Если поработают, то у них есть большие шансы залезть в команду", – резюмировал Верняев.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Что известно о переносе Олимпиады?
24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести Игры в Токио на 2021 год. В МОК согласились перенести Игры. Решению предшествовали длительные переговоры, во время которых некоторые страны объявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду.
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