Верняев пропустит чемпионат Европы: кто будет представлять Украину по спортивной гимнастике

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Олег Верняев, который является лидером сборной Украины, не попал в заявку команды на континентальное первенство. Он пропустит второй чемпионат Европы подряд.

Сильнейший украинский гимнаст Олег Верняев не успел восстановиться к турниру после двух операций на ногах, которые прошли зимой, поэтому уже во второй раз пропустит чемпионат Европы, об этом сообщил Xsport.

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Поэтому мужскую часть будут представлять бронзовый призер Олимпиады Игорь Радивилов, участники Игр Петр Пахнюк и Владислав Грико. А также Юденков, Василенко и Гриневич.

Ігор Радівілов
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Радивилов

Среди женщин место в национальной команде получила 16-летняя Анастасия Бачинская, которая получила две медали на юношеских Олимпийских играх в 2018 году.

Анастасія Бачинська
Анастасия Бачинская

Также в заявку попали Диана Варинская, Валерия Осипова и Ангелина Радивилова. Чемпионат Европы пройдет в Польше с 10 по 14 апреля.

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Теги: Спорт Новости Спорта Спортивная гимнастика Олег Верняев
Источник: 24 канал
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