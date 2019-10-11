Верняев выиграл золото и бронзу чемпионата мира
Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две награды на чемпионате мира в Германии. Украинец выиграл золотую и бронзовую медали.
Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях. Результат украинца – 15,475.
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Параллельные брусья
1. Олег Верняев (Украина) – 15,475
2. Самуэль Микуляк (США) – 15,325
3. Никита Нагорный (Россия) – 15,300
Это второе золото украинца в карьере на чемпионатах мира. Также украинец взял бронзу в опорном прыжке.
Опорный прыжок
1. Никита Нагорный (Россия) – 15,066
2. Лорис Фраша (Франция) – 14,833
3. Олег Верняев (Украина) – 14,800
Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье. Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян. Бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев.
Индивидуальное многоборье
1. Никита Нагорный (Россия) – 88,772.
2. Артур Далалоян (Россия) – 87,165.
3. Олег Верняев (Украина) – 86,973.