Верняев выиграл золото и бронзу чемпионата мира

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Олег Верняев
Олег Верняев / ИА "Вчасно"

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две награды на чемпионате мира в Германии. Украинец выиграл золотую и бронзовую медали.

Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях. Результат украинца – 15,475.

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Параллельные брусья

1. Олег Верняев (Украина) – 15,475

2. Самуэль Микуляк (США) – 15,325

3. Никита Нагорный (Россия) – 15,300

Это второе золото украинца в карьере на чемпионатах мира. Также украинец взял бронзу в опорном прыжке.

Опорный прыжок

1. Никита Нагорный (Россия) – 15,066

2. Лорис Фраша (Франция) – 14,833

3. Олег Верняев (Украина) – 14,800

Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье. Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян. Бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев.

Индивидуальное многоборье

1. Никита Нагорный (Россия) – 88,772.
2. Артур Далалоян (Россия) – 87,165.
3. Олег Верняев (Украина) – 86,973.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Спортивная гимнастика Олег Верняев
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