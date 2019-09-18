Вероятно, это был мой последний чемпионат мира, – депутат Беленюк намекнул на завершение карьеры
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал победу на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).
Для него эти соревнования станут последними. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.
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Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля. Для меня, скорее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета,
– написал Жан Беленюк.
Спорт 24 писал, что 16 сентября Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Также он квалифицировался на Олимпийские игры-2020.
После Олимпиады в Токио серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.
Также Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии "Слуга народа".