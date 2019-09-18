Вероятно, это был мой последний чемпионат мира, – депутат Беленюк намекнул на завершение карьеры

17 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал победу на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

Для него эти соревнования станут последними. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Читайте также: История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом

Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля. Для меня, скорее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета,
– написал Жан Беленюк.

Спорт 24 писал, что 16 сентября Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Также он квалифицировался на Олимпийские игры-2020.

После Олимпиады в Токио серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.

Также Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии "Слуга народа".

blog_ava
Вятровича уволили из Института национальной памяти
сегодня
861
Теги: Спорт Новости Спорта Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
95
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
159
Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
17 сентября 22:20 Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
303
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
280
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
17 сентября 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
379
Новости
Больше новостей
Залиште відгук