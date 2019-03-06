Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция

Чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонту Дэвиса разыскивает полиция. Ему грозит тюремный срок и штраф.

Еще 17 февраля в торговом центре в Вирджинии (США) боксер вступил в словесный конфликт с неизвестным мужчиной возле банкомата. По словам очевидцев, Дэвис начал кричать на человека, и устроил потасовку. На место происшествия была вызвана полиция. Джервонта враждебно относился к полицейским. Один из свидетелей говорит, что он видел, как Дэвис толкает одного из офицеров с использованием нецензурной лексики, несмотря на попытки друзей боксера удержать его. Однако тогда Дэвис не был официально арестован.

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Теперь же полицейские выписали ордер на арест Джервонты Дэвиса, сообщает TMZ Sports. Максимальное наказание за такое правонарушение в штате Вирджиния – год лишения свободы и штраф в размере 2500 долларов.

В сентябре прошлого года Дэвис был арестован после якобы драки на улице в Вашингтоне.

Ранее Дэвис неоднократно выражал желание провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василием Ломаченко. В частности, Джервонта уверен, что сможет победить Ломаченко. Среди главных недостатков украинца он отмечает то, что Василий слишком свысока относится к своим оппонентам на ринге.

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Ломаченко же заявлял, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. В частности, Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса.

Кто такой Джервонта Дэвис? 24-летний американский боксер по прозвищу "Танк", который выступает во втором полулегком весе (до 59 кг) и является чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 21 бой и все выиграл – 20 нокаутов. Его рост 166 см, а размах рук – 171 см. Промоутер Дэвиса – легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший.