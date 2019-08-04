Вероятные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 5 августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии турнира может сыграть и киевское "Динамо".

Жеребьевка плей-офф состоится еще до первых матчей третьего раунда квалификации, в котором сыграет киевское "Динамо". Киевляне сначала на выезде во вторник, 6 августа, сыграют против бельгийского "Брюгге". Ответный матч состоится 13 августа.

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Если "Динамо" пройдет "Брюгге", то в плей-офф квалификации сыграет или с победителем пары "Истанбул" – "Олимпиакос", или "Базель" – ЛАСК. Первые матчи – 21-21 августа, ответные – 27-28 августа.