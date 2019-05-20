Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. И точно сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Там "горняков" уже ждут вероятные соперники.

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Уже известны 22 команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. В общем прямые путевки получат 26 команд. Еще шесть мест будут разыграны в квалификации, через которую придется пробиваться и "Динамо".

Пока "Шахтер" занимает 16-место в рейтинге клубов УЕФА. Но выше него одна команда, которая точно не сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона – испанская "Севилья". Еще две команды могут оказаться за бортом ЛЧ – итальянская "Рома" (команда пока на шестом месте в чемпионате) и английский "Арсенал". "Канониры" выступят в Лиге чемпионов только в случае победы в финале Лиги Европы. Ведь в чемпионате Англии команда занимала пятое место.

Поэтому "Шахтер" будет во второй корзине при жеребьевке. Среди вероятных соперников с первой корзины – "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария" и ПСЖ. Также в первой корзине будет российский "Зенит", но украинские и российские футбольные клубы разводят в еврокубках. Еще два места в первой корзине получат победители Лиги чемпионов ( "Ливерпуль" – "Тоттенхэм") и Лиги Европы ( "Челси" – "Арсенал") в этом сезоне.

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"Шахтер" точно не сыграет против испанских "Атлетико" и "Реала", итальянского "Наполи", а также немецкой Боруссии "из Дортмунда, которые окажутся во второй корзине. Что касается остальных команд, то все будет зависеть от финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы . А также пробьется в Лигу чемпионов "Порту". Другие претенденты на вторую корзину – "Челси", "Ливерпуль" или "Тоттенхэм".

Что касается соперников из других корзин, то тут итальянская "Валенсия", немецкие "СБ Лейпциг" и "Байер", французский "Лилль", португальская "Бенфика", бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай" и австрийский "Зальцбург".