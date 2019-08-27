Вероятный соперник Ломаченко с чемпионским поясом узнал дату следующего боя
Бой чемпиона мира по версии IBF в легком весе Ричарда Комми и обязательного претендента Теофимо Лопеса получил дату и место проведения.
Боксеры выйдут в ринг 14 декабря в Нью-Йорке. Бой состоится на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Победитель этой пары в будущем может выйти на бой против украинца Василия Ломаченко. Он является действующим чемпионом мира в легком весе по версии WBO и WBA. В субботу, 31 августа, Ломаченко сразится с Люком Кэмпбеллом за вакантный титул чемпиона по версии WBC. В случае победы в этом бою, а впоследствии завоевания титула IBF, за который и будут бороться Комми и Лопес, Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.
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