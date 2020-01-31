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Вертолет Брайанта не имел необходимый сертификат на осуществление полетов в сложных условиях

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Вертолет Брайанта Sikorsky S-76 / thedailybeast.com

Вертолет баскетболиста Коби Брайанта не обладал необходимым сертификатом на осуществление полетов в сложных визуальных условиях. Вертолет, на борту которого был баскетболист и еще 8 человек, разбился 26 января.

The New York times сообщает, что компания Island Express Helicopters, которая владела воздушным судном, не имела необходимых сертификатов на осуществление полетов в сложных визуальных условиях.

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Компания Island Express Helicopters владела сертификацией Федерального управления гражданской авиации (FAA), что позволяет пилотам управлять транспортным средством по так называемым правилам визуальных полетов (ПВП).

Согласно условиям ПВП видимость не должна быть менее трех миль (4,8 километра), предел облаков – не ниже 1000 футов (более 300 метров) над землей.

Как отмечает пилот и бывший менеджер компании по вопросам безопасности Курт Дитц, компания не имела сертификации для осуществления "полетов по приборам" (ППП).

Сообщается, что установленное на борту вертолета оборудование соответствовало требованиям FAA для полета "по приборам". Также у пилота Ари Зобаяна был необходимый сертификат на осуществление подобных полетов.

Однако из-за ограничений, установленных FAA, вертолет должен был лететь только в условиях достаточной видимости.

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По информации СМИ, в то время, когда Брайант совершал полет над Лос-Анжелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

Из разговора пилота вертолета Брайанта и диспетчера стало понятно, что полет осуществлялся при особых визуальных правилах (ПВП).

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Погиб Коби Брайант Баскетбол
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