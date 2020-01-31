Вертолет Брайанта не имел необходимый сертификат на осуществление полетов в сложных условиях

Вертолет баскетболиста Коби Брайанта не обладал необходимым сертификатом на осуществление полетов в сложных визуальных условиях. Вертолет, на борту которого был баскетболист и еще 8 человек, разбился 26 января.

The New York times сообщает, что компания Island Express Helicopters, которая владела воздушным судном, не имела необходимых сертификатов на осуществление полетов в сложных визуальных условиях.

К теме: Жена Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери: Их забрали у нас слишком рано

Компания Island Express Helicopters владела сертификацией Федерального управления гражданской авиации (FAA), что позволяет пилотам управлять транспортным средством по так называемым правилам визуальных полетов (ПВП).

Согласно условиям ПВП видимость не должна быть менее трех миль (4,8 километра), предел облаков – не ниже 1000 футов (более 300 метров) над землей.

Как отмечает пилот и бывший менеджер компании по вопросам безопасности Курт Дитц, компания не имела сертификации для осуществления "полетов по приборам" (ППП).

Сообщается, что установленное на борту вертолета оборудование соответствовало требованиям FAA для полета "по приборам". Также у пилота Ари Зобаяна был необходимый сертификат на осуществление подобных полетов.

Однако из-за ограничений, установленных FAA, вертолет должен был лететь только в условиях достаточной видимости.

Примечательно: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

По информации СМИ, в то время, когда Брайант совершал полет над Лос-Анжелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

Из разговора пилота вертолета Брайанта и диспетчера стало понятно, что полет осуществлялся при особых визуальных правилах (ПВП).

Что известно о смерти Коби Брайанта