Весь мир захочет это увидеть: промоутер рассказал, с кем может драться Ломаченко

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент Девин Хэйни следующий бой может провести против Василия Ломаченко. Для этого Хэйни должен 13 сентября победить россиянина Заура Абдуллаева.

Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира. Однако для этого ему нужен пояс IBF, которым владеет Ричард Комми. В конце года Комми проведет защиту против Теофимо Лопеса. Только после этого Ломаченко и победитель боя Комми – Лопес смогут встретиться.

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Получить бой за пояс IBF украинец сможет весной. Поэтому, чтобы не держать себя в форме Ломаченко может провести промежуточный бой. По словам Эдди Хирна, именно Девин Хэйни имеет все шансы стать соперником Ломаченко.

На следующей неделе, надеюсь, Хэйни победит Абдуллаева. Тогда он станет обязательным для Ломаченко. Ломаченко ждет победителя боя за пояс IBF, который состоится в ноябре. Так что Ломаченко сразится с ним в марте, апреле или мае. Он хочет снова драться в этом году.

Если Хэйни победит на следующей неделе, мы будем называть имя Ломаченко, чтобы устроить этот бой до конца года. Весь мир захочет это увидеть. Так что, надеюсь, Арум и Ломаченко примут этот вызов,
– сказал Хирн.

В то же время промоутер Василия Боб Арум называет следующим соперником украинского боксера австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.

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Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: Boxingnews24
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