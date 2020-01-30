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Весь в синяках – Редкач показал свое лицо после проигранного боя (фото)

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Иван Редкач в бою против Дэнни Гарсии / twitter.com/ShowtimeBoxing

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач потерпел поражение в бою против американца Дэнни Гарсии. Победитель этого боя теперь встретится с чемпионом мира по версии WBC.

Бой продлился все 12 раундов, а Гарсия победил решением судей. Еще в седьмом раунде на лице украинца появилось рассечение.

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"Итоги" боя на своем лице Иван Редкач продемонстрировал в Facebook. Он изложил свою фотографию со словами благодарности. Лицо боксера покрыто синяками.


Иван Редкач после боя (фото: facebook.com/vanyajunito.redkach)

"Хочу всех поблагодарить за поддержку, спасибо за то, что приехали поддержать. Спасибо фанатам, близким, которые не спали рано утром, смотрели бои, держали кулаки, переживали. Это был для меня хороший опыт – хороший бой! Отдельное спасибо и хейтерами и диванным экспертам за критику. Отдохнем и вернемся в зал. Есть над чем работать", – написал Иван Редкач.

Стоит отметить, что и соперник Редкача не обошелся без травм. Во время боя украинец укусил его за плечо.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Иван Редкач
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