"Вест Хэм" заинтересован в услугах защитника и хавбека МЮ Фила Джонса и Джесси Лингарда. Последний является конкурентом по позиции украинца Андрея Ярмоленко.

О заинтересованности сообщает издание The Independent.

Читайте также: Филигранная бисиклета Велбека принесла победу "Уотфорду": видео

Конкуренты украинца

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Моєс планирует их переход, если команда сохранит прописку в АПЛ.

Моєс уже работал с игроками, будучи тренером МЮ в 2013/14 годах.

Скорее всего оба футболиста покинут "Манчестер Юнайтед" уже летом этого года.

Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко в матче против "Челси" стал шестым для него в Англии и позволил войти в топ-3 украинцев по количеству голов в матчах АПЛ.

Добавим, что Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года, однако в течение двух сезонов в составе "молотобойцев" долгое время не мог выходить на поле из-за травмы.

Подчеркнем, что Ярмоленко впервые в карьере забил 4 гола в топ-чемпионате. До этого у него было 3 мяча в Бундеслиге за "Боруссию" Дортмунд в сезоне 2017/18 и 2 гола за "Вест Хэм" в АПЛ в 2018/19 годах.