Вест Хэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Вест Хэм – Ман Сити: где смотреть онлайн Чемпионат Англии – 10.08.2019
Вест Хэм – Манчестер Сити смотреть онлайн

В первом туре АПЛ "Вест Хэм" будет принимать "Манчестер Сити". Это будет матч, где друг против друга могут сыграть два украинца – "молотобойник" Ярмоленко против "горожанина" Зинченко. Посмотреть матч в прямом эфире можно и в Украине.

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Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев) и "Бриз" (Одесса).

Канал Setanta Sports будет доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV.

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Матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 10 августа. Начало в 14:30.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Вест Хем Манчестер Сити
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