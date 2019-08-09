Вест Хэм – Манчестер Сити: букмекеры назвали фаворита украинского дерби в чемпионате Англии

В первом туре АПЛ состоится украинское дерби – "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко примет "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Вест Хэм – Манчестер Сити прогноз

"Вест Хэм" может стать одним из клубов, который навяжет борьбу лидерам, но вряд ли сможет побороться за топ-4. Команда неплохо усилилась летом, а Ярмоленко восстановился от травмы. Хотя "молотобойцы" потеряли одного из своих лидеров – Марко Арнаутович отправился в Китай.

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Но именно "Мансити" является главным фаворитом. Не только в этом матче, но и в чемпионате в целом. Команда Пепа Гвардиолы – один из претендентов на победу в АПЛ. А для этого надо побеждать. В том числе в матче против "Вест Хэма".

Поэтому именно "Манчестер Сити" является фаворитом матча. И потеря очков "горожанами" станет неожиданным результатом.

Прогноз Marathon bet

Они считают "МанСити" фаворитом этого матча – 1,27 на победу. Почти в десять раз больше оценена победа "Вест Хэма" – 12,25. Ничья в матче тоже имеет довольно высокий показатель – 6,50.

Стоит отметить, что букмекеры не слишком верят в то, что Ярмоленко сможет забить – коэффициент 13,25 на гол украинца (четвертый показатель в команде). При этом гол Зинченко в противоположные ворота оценен в 19,25. самый низкий коэффициент на форварда "голубых" Серхио Агуэро – 3,85.

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Прогноз PariMatch

Здесь тоже не очень верят в то, что "Вест Хэм" победит дома – коэффициент 11,5. На победу "МанСити" те же 1,27. Ничья – 6,40.

При этом ожидается голевой матч. "Тотал более 2,5" получил коэффициент 1,48, в то время как "тотал матча менее 2,5" – аж 2,65.

Прогноз Favorit

Те же 1,27 на победу "Манчестер Сити" дает Favorit. Зато победа хозяев – 11,00. Ничья в матче – 6,25.

Относительно количества голов, то "тотал матча более 3,0" – 1,76, а "Тотал матча менее 3,0" – 2,13.

Гол Ярмоленко оценен коэффициентом 6,50. Гол Зинченко – 10,00.

Матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 10 августа. Начало встречи в 14:30. Обзор матча – на сайте Спорт24.