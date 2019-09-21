"Вест Хэм" Ярмоленко принимает МЮ: прогноз на гол украинца и победителя матча

В воскресенье, 22 сентября, "Вест Хэм" Украинская Андрея Ярмоленко примет "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили шансы на победу команд в этом противостоянии.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз

Английская премьер-лига – чемпионат довольно непредсказуем. Команды-аутсайдеры могут в любой момент победить чемпиона. Или пропустить от него восемь голов, пять из которых до 17-й минуты, как это произошло в матче другой команды из Манчестера – "Манчестер Сити" в игре против "Уотфорда". Но "Вест Хэм", все-таки не "Уотфорд", хотя команда и пропустила в первом матче против "Манчестер Сити" пять голов. Теперь настал черед принимать "Манчестер Юнайтед".

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Матч будет трудный для обеих команд. МЮ накануне сыграл в Лиге Европы против "Астаны". И едва победил 1:0. Да, "красные дьяволы" сыграли не основным составом. Но английским командам не привыкать играть через два дня на третий. А "Вест Хэм" в это время получил возможность готовиться к этому матчу. Поэтому команда Пеллегрини может и удивить на своем поле гостей.

Также не стоит забывать, что МЮ в этой игре не помогут Погба, Марсиаль и Байи. В то же время за "молотобойцев" из-за травм не сыграют Антони и Лансини, а Масуаку будет отбывать дисквалификацию.

Матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало встречи в 16:00. Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Что говорят букмекеры

Эксперты склоняются к мнению, что шансов на победу больше у "Манчестер Юнайтед". Так, в 1xbet на победу гостей коэффициент 2,29. На то, что победит "Вест Хэм" они принимают с коэффициентом 3,19. Ничья в матче – 3,7.

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В PariMatch коэффициент на победу "Вест Хэма" составляет 3,15. Победа МЮ оценена в 2,30. Ничья – 3,55.

Что касается Favorit, то их эксперты прогнозируют победу хозяев в 3,25. На победу манкунианцев – 2,22. Ничья – 3,55.

А забьет ли Ярмоленко?

Матч против "Манчестер Юнайтед" должен быть особенным для украинца Андрея Ярмоленко. В прошлом сезоне он забил в ворота МЮ, но впоследствии этот гол переписали на Линделофа (как автогол). Поэтому Ярмоленко стремиться в этот раз забить сам и снова принести победу "Вест Хэма" (тогда команда победила 3:1).

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Что касается его гола в этом матче, то Favorit выставил коэффициент 3,50 на это. В 1xbet коэффициент на гол Ярмоленко 3,60. А вот у PariMath вероятность гола украинца – аж 4,50.