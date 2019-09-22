Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

331 Читати новину українською
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция / Фото из открытых источников

22 сентября на стадионе "Олимпийский" в матче шестого тура АПЛ "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Манчестер Юнайтед". Онлайн-трансляция – на Спорт24.

У соперников равное количество очков, но за счет разницы забитых и пропущенных команда Сульшера опережает команду Пеллегрини. Среди недели манкунианцы провели достаточно сложную игру в Лиге Европы с "Астаной". Тот поединок они едва выиграли со счетом 1:0.

Читайте также: "Вест Хэм" Ярмоленко принимает МЮ: прогноз на гол украинца и победителя матча

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: оналйн трансляция

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный".

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет "Оптимальный" будет стоить всего одну гривну, дальше – 97 грн в месяц.

blog_ava
Лунный календарь на сентябрь 2019
сегодня
11142
Теги: Спорт Новости Спорта Манчестер Юнайтед Вест Хем Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
сегодня 16:20 Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
40
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 12:28 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
121
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
сегодня 11:04 "Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
67
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
сегодня 08:17 "Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
284
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
481
Новости
Больше новостей
Залиште відгук