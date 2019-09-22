Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

22 сентября на стадионе "Олимпийский" в матче шестого тура АПЛ "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Манчестер Юнайтед". Онлайн-трансляция – на Спорт24.

У соперников равное количество очков, но за счет разницы забитых и пропущенных команда Сульшера опережает команду Пеллегрини. Среди недели манкунианцы провели достаточно сложную игру в Лиге Европы с "Астаной". Тот поединок они едва выиграли со счетом 1:0.

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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: оналйн трансляция

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