"Арсенал" минимально победил "Вест Хэм" Ярмоленко: видео

В 29 туре чемпионата Англии "Арсенал" победил "Вест Хэм" в лондонском дерби. Украинский футболист Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы.

Арсенал – Вест Хэм 1:0

Гол: Лаказетт, 77

Ни "Арсенал", ни "Вест Хэм" не могут назвать этот сезон удачным. "Канониры" за 27 туров набрали всего 37 очков и находятся в середине таблицы.

Зато "молотобойцы" после 28 матчей занимают 16-е место. От последней команды в турнирной таблице "Вест Хэм" отделяет всего 6 очков. Таким образом, подопечным Дэвида Моеса крайне важно добывать очки.

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Ход матча

Уже на третьей минуте встречи Джеррод Боуэн едва не открыл счет. Он вышел на оперативный простор и пробил из пределов штрафной мяч, который был направлен в правый нижний угол ворот, однако Бернд Лено выполнил фантастический сейв, отбив мяч в штангу.

Еще один хороший момент упустил Алле. Он вышел один на один с Лено после передачи Нобла, однако не смог переиграть немецкого голкипера.

"Арсенал" остро ответил на 22 минуте. Сократис присоединился к атаке "канониров" и ударом головой замкнул навес с правого фланга. "Вест Хэм" спасла перекладина.

Убийственную возможность упустил Антонио. После подачи с углового игрок "Вест Хэма" не попал в ворота с нескольких метров.

После перерыва хороший шанс вывести "Арсенал" вперед упустил Лаказетт. Француз вышел один на один с вратарем гостей, но не переиграл того.

На 58 минуте еще один стопроцентный шанс упустил Антонио. Футболист "Вест Хэма" получил передачу с левого фланга и пробил головой по воротам хозяева. Лено совершил фантастическое спасение.

Через 20 минут после момента Антонио "Арсенал" таки открыл счет в игре. Озил получил передачу из глубины и сбросил на Лаказетта, который спокойно забил мяч в ворота гостей.

Арбитр матча долго принимал решение о легитимности гола, однако офсайда у футболистов "Арсанала" не нашли – победа "канониров".

Несмотря на победу "Арсенал" остался на 10 строчке в турнирной таблице. Однако от топ-4 "канониров" отделяет всего 5 очков.

Не изменилась ситуация "Вест Хэма". Молотобойцев набрали одинаковое количество очков с "Вотфордом" и "Борнмутом" и находятся на грани вылета.

Арсенал – Вест Хэм видеообзор матча

Турнирная таблица АПЛ