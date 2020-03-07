Арсенал – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко 7 марта встретится с "Арсеналом" в чемпионате Англии. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.
Матч "Арсенал" – "Вест Хэм" в Украине покажет канал Setanta Sport. Смотреть его можно только онлайн на OTT-платформе.
Начало поединка 29 тура чемпионата Англии между лондонскими клубами – в 17:00.
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Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.
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Онлайн-трансляция матча Арсенал – Вест Хэм
Оба клуба проводят неудачный сезон. "Канониры" за 27 туров набрали всего 37 очков и делят 10-ю строчку с "Эвертоном".
Зато "молотобойцы" после 28 матчей занимают 16-е место. От последней команды в турнирной таблице "Вест Хэм" отделяет всего 6 очков.
Обзор матча "Арсенал" – "Вест Хэм" читайте на сайте Спорт24.
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