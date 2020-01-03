24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Вест Хэм" хочет подписать забивного игрока на позицию Ярмоленко

102 Читати новину українською
Габриэл Барбоза / ФК "Фламенго"

Хавбек "Интера" Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в английском "Вест Хэме".

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, "молотобойцы" претендуют на 23-летнего бразильца, который принадлежит итальянскому "Интеру".

Смотрите также: Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео

Конкурентом "Вест Хэма" может стать "Фламенго", где парень хорошо себя проявляет в аренде.

"Интер" планирует выручить за Барбозу около 22 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габигол сыграл за "Фламенго" в 29 матчах и забил 25 голов.

Габигол, отметим, может сыграть на позиции нападающего и правого вингера, где играет Андрей Ярмоленко. Украинец на данный момент травмирован.

Прогноз погоды на 5 января: почти мороз и мокрый снег
сегодня
925
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Андрей Ярмоленко Вест Хем
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:06 "Барселона" сенсационно не победила в матче с 4 голами и удалением: видео
Юрій Семенюк 4
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 699
3 января 15:34 Топ-10 боксерских поединков, которые так и не состоялись
Андрій Тудовші 198
2 января 17:40 Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году
Ігор Саджениця 181
4 января 14:16 Ибрагимович забил гол в первом матче за "Милан": видео
Юрій Семенюк 298
Новости
Больше новостей
Залиште відгук