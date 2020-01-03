"Вест Хэм" хочет подписать забивного игрока на позицию Ярмоленко

Хавбек "Интера" Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в английском "Вест Хэме".

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, "молотобойцы" претендуют на 23-летнего бразильца, который принадлежит итальянскому "Интеру".

Смотрите также: Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео

Конкурентом "Вест Хэма" может стать "Фламенго", где парень хорошо себя проявляет в аренде.

"Интер" планирует выручить за Барбозу около 22 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габигол сыграл за "Фламенго" в 29 матчах и забил 25 голов.

Габигол, отметим, может сыграть на позиции нападающего и правого вингера, где играет Андрей Ярмоленко. Украинец на данный момент травмирован.