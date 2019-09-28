"Вест Хэм" Ярмоленко играет против "Борнмута": онлайн-трансляция матча АПЛ

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"Вест Хэм" Ярмоленко играет против "Борнмута": онлайн-трансляция матча АПЛ

В Английской премьер-лиге играют матчи седьмого тура. Среди них и игра "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко на выезде против "Борнмута". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Вест Хэм" и "Борнмут" – соседи в турнирной таблице. "Молотобойцы" занимают пятое место с 11 очками в активе, в то время как их соперники на шестом месте с отставанием в одно очко.

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В случае победы "Вест Хэм" может закрепиться в топ-4 АПЛ.

Матч "Борнмут" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 28 сентября. Начало встречи в 17:00.

Трансляция матча "Борнмут" – "Вест Хэм" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Борнмут – Вест Хэм

 

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Теги: Футбол Спорт Вест Хем
Источник: 24 канал
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