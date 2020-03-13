24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

"Вест Хэм" Ярмоленко объявил о частичном карантине, члены клуба контактировали с Артетой

- Читати новину українською

Английский "Вест Хэм", в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко, объявил о режиме частичного карантина. Причиной карантина стало то, что члены клуба контактировали с Микелем Артетой, у которого обнаружили коронавирус.

7 марта "Вест Хэм" в 29-м туре АПЛ сыграл с "Арсеналом". Поединок завершился минимальной победой "канониров".

12 марта "Арсенал" официально сообщил, что у главного тренера команды Микеля Артеты подтвердили коронавирус.

К теме Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Представители команды Ярмоленко, которые контактировали с Артетой, находятся в режиме самоизоляции, информирует сайт "молотобойцев".

Важно. В Британии подтверждены 590 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество умерших увеличилось до 10.

Коронавирус и АПЛ

  • Матчи чемпионата Англии по футболу остановлены до 4-го апреля. Английская Премьер-лига решила прервать чемпионат из-за подтверждений случаев заражения коронавирусом у футболистов.
  • Кроме наставника "Арсенала" Артеты, коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов пока не называют.
  • Также обнаружили коронавирус у футболиста лондонского" Челси " Каллума Хадсона-Одои. Он находится на самоизоляции.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Антон Гура: что известно о блогере, который сообщал о "целом самолете инфицированных" из Милана
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Вест Хем Андрей Ярмоленко Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:00 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 13:12 Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Михайло Гема
сегодня 11:04 Лига Европы: МЮ разгромил ЛАСК в 1/8 финала, "Байер" не оставил шансов "Рейнджерс" – видео
Юрій Семенюк
12 марта 18:48 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
12 марта 17:35 УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук