"Вест Хэм" Ярмоленко объявил о частичном карантине, члены клуба контактировали с Артетой
Английский "Вест Хэм", в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко, объявил о режиме частичного карантина. Причиной карантина стало то, что члены клуба контактировали с Микелем Артетой, у которого обнаружили коронавирус.
7 марта "Вест Хэм" в 29-м туре АПЛ сыграл с "Арсеналом". Поединок завершился минимальной победой "канониров".
12 марта "Арсенал" официально сообщил, что у главного тренера команды Микеля Артеты подтвердили коронавирус.
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Представители команды Ярмоленко, которые контактировали с Артетой, находятся в режиме самоизоляции, информирует сайт "молотобойцев".
Важно. В Британии подтверждены 590 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество умерших увеличилось до 10.
Коронавирус и АПЛ
- Матчи чемпионата Англии по футболу остановлены до 4-го апреля. Английская Премьер-лига решила прервать чемпионат из-за подтверждений случаев заражения коронавирусом у футболистов.
- Кроме наставника "Арсенала" Артеты, коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов пока не называют.
- Также обнаружили коронавирус у футболиста лондонского" Челси " Каллума Хадсона-Одои. Он находится на самоизоляции.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал
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