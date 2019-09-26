"Вест Хэм" Ярмоленко разгромно проиграл команде из Первой лиги Англии: видео

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"Вест Хэм" разгромно проиграл команде из Первой лиги Англии
"Вест Хэм" разгромно проиграл команде из Первой лиги Англии / whufcdigest.wordpress.com

Лондонский "Вест Хэм" сенсационно покинул Кубок Английской лиги, уступив клубу "Оксфорд Юнайтед". "Желтые" выступают в Первой лиге, что является третьим по значимости турниром Англии.

Оксфорд Юнайтед – Вест Хэм 4:0
Голы: Мур, 55, Тейлор, 71, Фосу, 84, Баптисте, 90+2

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Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини на поединок с "Оксфорд Юнайтед" выставил полурезервный состав. Игру пропускали лидеры команды Лукаш Фабьяньский, Андрей Ярмоленко, Аарон Крессуелл и другие.

Первый тайм завершился ничьей 0:0 и не предвещал ничего плохого для гостей. Но после перерыва "Оксфорд Юнайтед" уничтожил "Вест Хэм". "Желтые" провели четыре гола и одержали разгромную победу.

Оксфорд Юнайтед – Вест Хэм видеообзор матча

 

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Теги: Спорт Футбол Вест Хем
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