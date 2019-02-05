"Вест Хэм" Ярмоленко сыграл в результативную ничью с "Ливерпулем": видео голов

В понедельник, 4 февраля, состоялся матч с участием "Вест Хэма" и "Ливерпуля". Последние лидируют в чемпионате, однако в последнее время растеряли свое преимущество над соперниками.

Вест Хэм – Ливерпуль 1:1

Голы: Антонио, 28 – Мане, 22

На этот раз "Ливерпулю" снова не удалось победить. Оба гола в матче были забиты еще в середине первого тайма с разницей в шесть минут.

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Сначала "красных" вывел вперед Мане. Нападающий получил пас в штрафной и с разворота пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Мане в ворота "Вест Хэма"

Отыгрался "Вест Хэм" вскоре. "Молотобойцы" разыграли штрафной удар, Андерсон отдал на ход Антонио. Нападающий, войдя в штрафную, пробил мимо вратаря в угол ворот.

Видео гола Антонио в ворота "Ливерпуля"

Матч так и закончился вничью 1:1. "Ливерпуль" и дальше на первой позиции. Однако теперь их преимущество над "Мансити" составляет лишь три очка. "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, на 12-й позиции.

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