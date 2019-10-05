Вест Хэм – Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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Вест Хэм – Кристал Пэлас: смотреть онлайн матч 5 октября 2019 – чемпионат Англии
Вест Хэм – Кристал Пэлас

Английский "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко набрал неплохой ход в чемпионате. На этот раз в гости к "молотобойцам" пожалует "Кристал Пэлас". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Вест Хэм" сумел набрать 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В двух последних матчах за команду в чемпионате забивает Андрей Ярмоленко. Один из голов – в ворота "Манчестер Юнайтед".

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Но и "Кристал Пэлас" не такая простая команда – 11 очков и девятое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что "Кристал Пэлас" тоже может стать "украинской командой" в чемпионате Англии. СМИ приписывают заинтересованность клуба в полузащитнике "Шахтера" и сборной Украины Тарасу Степаненко.

Матч "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" состоится в субботу, 5 октября. Начало матча в 19:30

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Вест Хэм – Кристал Пэлас

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1 Андрей Ярмоленко Вест Хем
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