Вест Хэм – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Вест Хэм – Тоттенхэм смотреть онлайн

В субботу, 23 ноября, состоится одно из очередных лондонских дерби – в гости к "Вест Хэму" пожалует "Тоттенхэм". Это будет дебютный матч для нового наставника "шпор" Жозе Моуриньо.

Матч чемпионата Англии в Украине транслирует лишь канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Посмотреть матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" можно будет и на сайте Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча.

Матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 23 ноября. Начало матча в 14:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей XtraTV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Тоттенхем Вест Хем
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