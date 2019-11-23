"Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
23 ноября состоялось лондонское дерби. В рамках 13 тура АПЛ "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко уступил гостям из северного Лондона – "Тоттенхэм".
Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3
Голы: Антонио, 74, Огбонна, 907 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49
Это интересно: Названо зарплату Моуринью: португалец вошел в топ-5 оплачиваемых тренеров мира
Первая победа Моуринью
В чемпионате Англии обе команды в последнее время звезд с неба не хватают. "Молотобойцы" не могут выиграть 6 поединков подряд, а "шпоры" – 5. Первым уволить главного тренера решил "Тоттенхэм".
Почеттино покинул тренерский мостик "шпор" 19 ноября. На следующее утро лондонцы объявили, что команду возглавил Жозе Моуринью.
Поединок начался с тотального доминирования номинальных гостей. Уже на 4 минуте "шпоры" открыли счет в игре, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Кейна.
В дальнейшем "Тоттенхэм" много владел мячом, однако у подопечных Моуринью были заметные проблемы с креативом в атаке. На 20 минуте Сон подхватил передачу на линии штрафной и смог мощно пробить по воротам. Голкипер хозяев выпрыгнул и парировал удар.
К середине первого тайма процент владения мячом футболистами "Вест Хэма" составлял только 37%. Поэтому неудивительно, что у подопечных Мануэля Пеллегрини не было острых моментов забить гол.
Почему "Тоттенхэм" уволил Почеттино и назначил Моуриньо
В середине тайма количество переросло в качество: Сон укротил классную разрезную передачу Алли и ворвался в штрафную "молотобойцев". С близкого расстояния корейцу удалось пробить мимо вратаря и вывел "Тоттенхэм" вперед.
Через несколько минут "шпоры" едва не удвоили преимущество. Хименес неудачно сыграл на выходе и Алли с удобной позиции пробил по почти пустым воротам. Виновник эпизода Хименес спас свою команду, парируя удар.
На перерыв "шпоры" все же ушли с преимуществом в два мяча. Алли сумел сохранить мяч, после чего его подхватил Сон. Кореец классно прострелил на Лукаса и бразилец переправил мяч в сетку ворот Гассаниги – 2:0.
Сразу после перерыва "Тоттенхэм" сумел закрепить свое преимущество и формально решить судьбу поединка. Кейн замкнул навес с фланга ударом головой – 3:0. Через семь минут после гола Кейна с поля ушел Ярмоленко.
"Тоттенхэм" продолжал контролировать поединок, однако заметно экономил топливо на игру с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов. Зато у "молотобойцев" абсолютно не было острых моментов отличиться.
На 74 минуте матча "Вест Хэм" сумел забить нелогичный гол. Антонио классно обыграл Тоби Алдервейрелда и мощно пробил в угол. Интрига в игре возобновилась.
На 90 минуте Райс сумел сократить отставание до одного гола, забив после углового. Однако взятие ворот было отменено благодаря системе VAR: Райс находился в офсайде.
Попытки "молотобойцев" отыграться в компенсированное время увенчались успехом, но слишком поздно. Огбонна сумел забить гол аж на 7-й компенсированной минуте.
Времени, чтобы сравнять счет у "молотобойцев" уже не было. Поэтому, Моуринью получил дебютную победу во главе "Тоттенхэма".
Пять неудачных матчей понадобилось руководству "Тоттенхэма", чтобы сменить тренера. У "Вест Хэма" это уже седьмая неудача. Пожалуй, отставка Мануэля Пеллегрини не за горами...
Турнирная таблица АПЛ
Выбор редакции
-
"Александрия" в тяжелой игре победила "Зарю" перед матчем с "Вольфсбургом": видеосегодня , 15:59
-
"Шахтер" разгромил "Львов" благодаря хет-трику Мораеса и конец сухой серии Пятова: видео22 ноября , 21:01
-
УАФ подала в правоохранительные органы заявление на Григория Суркиса о хищении средств УЕФА22 ноября , 20:26