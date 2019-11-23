"Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью

23 ноября состоялось лондонское дерби. В рамках 13 тура АПЛ "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко уступил гостям из северного Лондона – "Тоттенхэм".

Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3

Голы: Антонио, 74, Огбонна, 907 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49

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Первая победа Моуринью

В чемпионате Англии обе команды в последнее время звезд с неба не хватают. "Молотобойцы" не могут выиграть 6 поединков подряд, а "шпоры" – 5. Первым уволить главного тренера решил "Тоттенхэм".

Почеттино покинул тренерский мостик "шпор" 19 ноября. На следующее утро лондонцы объявили, что команду возглавил Жозе Моуринью.

Поединок начался с тотального доминирования номинальных гостей. Уже на 4 минуте "шпоры" открыли счет в игре, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Кейна.

В дальнейшем "Тоттенхэм" много владел мячом, однако у подопечных Моуринью были заметные проблемы с креативом в атаке. На 20 минуте Сон подхватил передачу на линии штрафной и смог мощно пробить по воротам. Голкипер хозяев выпрыгнул и парировал удар.

К середине первого тайма процент владения мячом футболистами "Вест Хэма" составлял только 37%. Поэтому неудивительно, что у подопечных Мануэля Пеллегрини не было острых моментов забить гол.

Почему "Тоттенхэм" уволил Почеттино и назначил Моуриньо

В середине тайма количество переросло в качество: Сон укротил классную разрезную передачу Алли и ворвался в штрафную "молотобойцев". С близкого расстояния корейцу удалось пробить мимо вратаря и вывел "Тоттенхэм" вперед.

Через несколько минут "шпоры" едва не удвоили преимущество. Хименес неудачно сыграл на выходе и Алли с удобной позиции пробил по почти пустым воротам. Виновник эпизода Хименес спас свою команду, парируя удар.

На перерыв "шпоры" все же ушли с преимуществом в два мяча. Алли сумел сохранить мяч, после чего его подхватил Сон. Кореец классно прострелил на Лукаса и бразилец переправил мяч в сетку ворот Гассаниги – 2:0.

Сразу после перерыва "Тоттенхэм" сумел закрепить свое преимущество и формально решить судьбу поединка. Кейн замкнул навес с фланга ударом головой – 3:0. Через семь минут после гола Кейна с поля ушел Ярмоленко.

"Тоттенхэм" продолжал контролировать поединок, однако заметно экономил топливо на игру с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов. Зато у "молотобойцев" абсолютно не было острых моментов отличиться.

На 74 минуте матча "Вест Хэм" сумел забить нелогичный гол. Антонио классно обыграл Тоби Алдервейрелда и мощно пробил в угол. Интрига в игре возобновилась.

На 90 минуте Райс сумел сократить отставание до одного гола, забив после углового. Однако взятие ворот было отменено благодаря системе VAR: Райс находился в офсайде.

Попытки "молотобойцев" отыграться в компенсированное время увенчались успехом, но слишком поздно. Огбонна сумел забить гол аж на 7-й компенсированной минуте.

Времени, чтобы сравнять счет у "молотобойцев" уже не было. Поэтому, Моуринью получил дебютную победу во главе "Тоттенхэма".

Пять неудачных матчей понадобилось руководству "Тоттенхэма", чтобы сменить тренера. У "Вест Хэма" это уже седьмая неудача. Пожалуй, отставка Мануэля Пеллегрини не за горами...

Турнирная таблица АПЛ