Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ / ФК "Вест Хем"

В субботу, 23 ноября, в рамках 13 тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко примет "Тоттенхэм", который в течение недели возглавил Жозе Моуринью. Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

В чемпионате Англии "молотобойцы" не могут выиграть вот уже как 6 матчей подряд. Следовательно, команда Андрея Ярмоленко, который выйдет в стартовом составе, попытается прервать серию в игре против "шпор".

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"Тоттенхэм" не выигрывает в чемпионате Англии 5 матчей. Поэтому руководство клуба изменило тренера: место Почеттино занял Жозе Моуринью. Для португальца это уже третий клуб в Англии.

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Вест Хэм – Тоттенхэм

Обзор матча "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт 24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Тоттенхем Вест Хем
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