Вест Хэм – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

В субботу, 23 ноября, в рамках 13 тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко примет "Тоттенхэм", который в течение недели возглавил Жозе Моуринью. Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

В чемпионате Англии "молотобойцы" не могут выиграть вот уже как 6 матчей подряд. Следовательно, команда Андрея Ярмоленко, который выйдет в стартовом составе, попытается прервать серию в игре против "шпор".

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"Тоттенхэм" не выигрывает в чемпионате Англии 5 матчей. Поэтому руководство клуба изменило тренера: место Почеттино занял Жозе Моуринью. Для португальца это уже третий клуб в Англии.

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Онлайн-трансляция матча Вест Хэм – Тоттенхэм

Обзор матча "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт 24.