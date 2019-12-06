Ветеран НХЛ нокаутировал вратаря "Каролины" эффектным ударом: видео

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Джо Торнтон / Фото из открытых источников

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Сан-Хосе" (3:2 Б) произошла стычка.

В середине второго периода произошла стычка с участием ветерана "Шаркс" Джо Торнтоном и голкипером "Харрикейнз" Петром Мразека.

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Опытный форвард пытался пробросить шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрывал ее ловушкой. Торнтон ткнул Мразека по руке, после чего чешский голкипер отмахнулся от него клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразека, и он ударил его кулаком в голову.

Арбитры зафиксировали два нарушения со стороны нападающего "акул" и одно со стороны вратаря "Каролины", который оставил гостей в меньшинстве.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей NHL
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