Вход на матч Украина – Дания будет свободным
15 ноября молодежная сборная Украины по футболу проведет квалификационный матч отбора к чемпионату Евро 2021 против сборной Дании.
Эта игра состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Начало матча в 18:30.
Вход на матч будет свободным.
Получить бесплатные билеты можно в рабочие дни с 1 ноября по 15 ноября в помещении Львовской Федерации футбола по адресу площадь Стефана Яворского, 1 в промежуток времени с 10:00 до 18:00.
Либо в день матча в кассах стадиона "Арена Львов".
Матч Украина – Дания станет первой игрой "молодежки" в городе Льва после 6-летнего перерыва. Поэтому, настоящая львовская поддержка является чрезвычайно важной для команды Руслана Ротаня! Ждем всех на трибунах "Арены Львов"!
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