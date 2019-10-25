Вход на матч Украина – Дания будет свободным

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Вход на матч Украина – Дания будет свободным

15 ноября молодежная сборная Украины по футболу проведет квалификационный матч отбора к чемпионату Евро 2021 против сборной Дании.

Эта игра состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Начало матча в 18:30.

Вход на матч будет свободным.

Получить бесплатные билеты можно в рабочие дни с 1 ноября по 15 ноября в помещении Львовской Федерации футбола по адресу площадь Стефана Яворского, 1 в промежуток времени с 10:00 до 18:00.

Либо в день матча в кассах стадиона "Арена Львов".

Матч Украина – Дания станет первой игрой "молодежки" в городе Льва после 6-летнего перерыва. Поэтому, настоящая львовская поддержка является чрезвычайно важной для команды Руслана Ротаня! Ждем всех на трибунах "Арены Львов"!

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Теги: Дания Спорт Футбол
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