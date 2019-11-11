Вице-президент "Динамо" впервые прокомментировал слухи о своем увольнении
Вице-президент "Динамо" Евгений Красников прокомментировал информацию о том, что он уходит в отставку.
Красников в комментарии для нового выпуска шоу на YouTube "ТаТоТаке" рассказал о том, что процесс переговоров о добровольном прекращении сотрудничества продолжается, и опроверг информацию о финансовой задолженности.
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Это полная чушь. Я благодарен президенту клуба Игорю Суркису, с которым у меня замечательные отношения. С первого дня моего прихода мне создали прекрасные бытовые условия, сняли дом, дали служебную машину. Никаких вопросов по зарплате у меня нет, мне вовремя ее платят. Единственное – есть рабочие моменты, но они рабочие, и касаются только меня и президента клуба. Это наш с ним личный вопрос, думаю, мы их решим, и он объявит об этом общественности,
– заявил он.
Евгений Красников был представлен в качестве вице-президента клуба летом 2018 года. При этом он неофициально работал в "Динамо" еще с весны прошлого года.
Прежде чем стать вице-президентом "Динамо", Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал "Днепр". В прошлом Красников был спортивным директором харьковского "Металлиста".
В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Через два года КДК ФФУ снял дисквалификацию.
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