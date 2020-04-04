Вицепрезидент "Барселоны" заразился коронавирусом
У 57-летнего вицепрезидента футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонера обнаружили коронавирус.
Про опасную инфекцию у одного из руководителей "Барселоны" сообщает издание Diario Sport. По данным журналистов, Жорди Кардонера сейчас находится в самоизоляции под наблюдением медиков.
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Стоит отметить, что Жоржи Кардонер стал первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус, и кто имел контакт с командой. До этого инфекция была только у скаута команды Андре Кюри. Однако он в то время находился в Бразилии.
К слову Легендарный вратарь "Барселоны" Рюштю Речбер попал в реанимацию из-за коронавируса
- По состоянию на 4 апреля в мире зафиксировано более 1,133 миллиона случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции уже умерло 60375 людей.
- Испания находится на втором месте в мире по количеству инфицированных – более 124 тысячи человек. Погибшим от COVID-19 считаются 11744 лица.
- Только за последние сутки в Испании было зафиксировано более 5,5 тысяч новых случаев заражения, что является самым большим показателем в мире. Умерли за один день 546 человек.
- Матч с участием двух испанских клубов считают причинами массового распространения коронавируса в Италии и Англии. Это были матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом случае это матч между "Аталантой" и "Валенсией" в Милане, а во втором – игра "Ливерпуль" – "Атлетико". Обе игры прошли при переполненных трибун, и после этого в этих странах резко возросло количество инфицированных.
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