24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Вицепрезидент "Барселоны" заразился коронавирусом

- Читати новину українською
Жорди Кардонер / FC Barcelona

У 57-летнего вицепрезидента футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонера обнаружили коронавирус.

Про опасную инфекцию у одного из руководителей "Барселоны" сообщает издание Diario Sport. По данным журналистов, Жорди Кардонера сейчас находится в самоизоляции под наблюдением медиков.

Читайте также На грани аварии: частный самолет Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Бельгии

Стоит отметить, что Жоржи Кардонер стал первым из представителей "Барселоны", у кого обнаружили коронавирус, и кто имел контакт с командой. До этого инфекция была только у скаута команды Андре Кюри. Однако он в то время находился в Бразилии.

К слову Легендарный вратарь "Барселоны" Рюштю Речбер попал в реанимацию из-за коронавируса

  • По состоянию на 4 апреля в мире зафиксировано более 1,133 миллиона случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции уже умерло 60375 людей.
  • Испания находится на втором месте в мире по количеству инфицированных – более 124 тысячи человек. Погибшим от COVID-19 считаются 11744 лица.
  • Только за последние сутки в Испании было зафиксировано более 5,5 тысяч новых случаев заражения, что является самым большим показателем в мире. Умерли за один день 546 человек.
  • Матч с участием двух испанских клубов считают причинами массового распространения коронавируса в Италии и Англии. Это были матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом случае это матч между "Аталантой" и "Валенсией" в Милане, а во втором – игра "Ливерпуль" – "Атлетико". Обе игры прошли при переполненных трибун, и после этого в этих странах резко возросло количество инфицированных.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье Коронавирус COVID-19 ФК Барселона
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:39 Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео
Теніс 504
сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 182187
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 40691
сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
Новини України 59134
сегодня , 14:47 Коронавирус в Испании: количество смертей впервые уменьшилось за последнюю неделю
Здорове життя 67067
сегодня , 08:20 Усик назвал новую дату боя с Чисорой, футбол хотят возобновить в мае: новости спорта 3 апреля
Інші види спорту 752
сегодня , 15:02 Купил в 2008-м: Алиев назвал космическую цену своей квартиры в Киеве
Футбол 529
сегодня , 10:56 Треть немецких футбольных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не восстановят
Футбол 430
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:39 Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео
Юрій Семенюк
3 апреля 19:37 Владимир Кличко рассказал, что помогает ему справиться с карантином
Ігор Саджениця
3 апреля 15:41 Новый законопроект – это просто ужас: биатлонистка Пидгрушная об изменениях в финансировании
Софія Кулай
3 апреля 15:32 Бой Усик – Чисора перенесли: боксер назвал новую дату
Ігор Саджениця
3 апреля 13:55 Из-за коронавируса в Украине перенесены главные беговые события Run Ukraine: детали
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук