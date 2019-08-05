Видео действий Зинченко в матче против "Ливерпуля": от участия в атаке до забитого пенальти

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. И помог завоевать трофей.

Зинченко провел на поле 90 минут, за которые сделал 75 касаний мяча (лучший результат в команде), отдал 51 точную передачу (91%), выиграл 3 верховых мяча, сделал 2 отбора и 2 перехвата (лучший в матче) .

А вот и видео, как Зинченко выиграл первый трофей в новом сезоне с "Манчестер Сити", обыграв "Ливерпуль"

Кроме того, именно Зинченко принял участие в голевой атаке, когда выиграл верховой мяч в Салаха и отдал пас на Давида Сильву.

Также Зинченко доверили пробивать послематчевый пенальти. Украинец пробивал четвертым. Он забил, хотя Алиссон мог справиться с его ударом.

За такие действия Зинченко получил третий результат среди всех игроков "Манчестер Сити".

Видео всех действий Зинченко в матче против "Ливерпуля"