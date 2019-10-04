Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике

21-летняя украинская спортсменка Юлия Левченко прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Левченко стала четвертой в прыжках в высоту, показав результат 2,00 метра.

Читайте также: Украинского легкоатлета на чемпионате мира вывезли со стадиона в инвалидной коляске

"Я стала четвертой, но мне понравилось", – написала Левченко в Instagram, комментируя видео своего лучшего прыжка.

Как известно, другая украинская высотница Ярослава Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,02 метра, а затем с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра и завоевала серебро на взрослом чемпионате мира.