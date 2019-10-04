Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике

127 Читати новину українською
Юлия Левченко
Юлия Левченко / Фото из открытых источников

21-летняя украинская спортсменка Юлия Левченко прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Левченко стала четвертой в прыжках в высоту, показав результат 2,00 метра.

Читайте также: Украинского легкоатлета на чемпионате мира вывезли со стадиона в инвалидной коляске

"Я стала четвертой, но мне понравилось", – написала Левченко в Instagram, комментируя видео своего лучшего прыжка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?️ It was 4th, but I love it ️

Публикация от Yuliia Levchenko (@levchenkou)

Как известно, другая украинская высотница Ярослава Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,02 метра, а затем с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра и завоевала серебро на взрослом чемпионате мира.

blog_ava
Верховная Рада рассматривает Программу действий правительства: онлайн-трансляция
сегодня
3391
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Юлия Левченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
сегодня 19:51 Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
Ігор Саджениця 5
Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
сегодня 19:38 Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
Станіслав Безушко 13
Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике
сегодня 18:49 Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике
Вісент Луїс 127
Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
сегодня 16:51 Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
Ігор Саджениця 25
Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
сегодня 15:41 Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
Ігор Саджениця 29
Новости
Больше новостей
Залиште відгук