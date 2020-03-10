24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров

- Читати новину українською

На популярном аккаунте с футбольными видео @ 433 запостили момент с чемпионата Днепропетровской области по футзалу.

Футболист команды "Human" поскользнулся на мяче и упал. Но соперник из команды "ЛАД" Кожемяка вместо выхода один-на-один просто отправил мяч в аут, использовав правила фэйр-плей.

Смотрите также Футзалистки сборной Украины забили гол в невероятной комбинации в матче против Финляндии: видео

@433 запостил видео в Twitter с вопросом "А как бы поступил ты?" и собрал почти 4 млн просмотров (только в Twitter, 9 тысяч лайков и 1000 ретвитов и 317 комментов. Отличный результат для 11 секундного клипа, на котором даже нет ни одного финта.

Добавим, что команда "Human" (футболист которой поскользнулся) победила 2:1 и стала чемпионом Суперлиги.

Коронавирус в Италии: 463 человека умерли, количество больных возросло
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
9 марта 16:43 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 13:13 Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров
Юрій Семенюк
9 марта 15:51 Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"
9 марта 15:17 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
9 марта 14:32 Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук