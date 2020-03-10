Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров

На популярном аккаунте с футбольными видео @ 433 запостили момент с чемпионата Днепропетровской области по футзалу.

Футболист команды "Human" поскользнулся на мяче и упал. Но соперник из команды "ЛАД" Кожемяка вместо выхода один-на-один просто отправил мяч в аут, использовав правила фэйр-плей.

Смотрите также Футзалистки сборной Украины забили гол в невероятной комбинации в матче против Финляндии: видео

@433 запостил видео в Twitter с вопросом "А как бы поступил ты?" и собрал почти 4 млн просмотров (только в Twitter, 9 тысяч лайков и 1000 ретвитов и 317 комментов. Отличный результат для 11 секундного клипа, на котором даже нет ни одного финта.

What would you have done ️



IG/__fdo_ pic.twitter.com/THrS2cusfi — 433 (@433) March 6, 2020

Добавим, что команда "Human" (футболист которой поскользнулся) победила 2:1 и стала чемпионом Суперлиги.