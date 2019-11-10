Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"

"Шахтер" в 14-м туре УПЛ обыграл "Динамо" 1:0. "Украинское классико" как всегда не обошлось без скандалов – на этот раз в центре внимания оказались фанаты "Динамо" и Тайсон.

Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

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Непристойный жест Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Скриншот

Позже скандирование в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.

Расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо": смотрите видео

После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

Видео удаления Тайсона

В итоге "Шахтер" одержал важные 3 очка и оторвался от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ. Команда Алексея Михайличенко теперь уступает "Шахтеру" 13 очков.