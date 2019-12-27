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Отличная игра Михайлюка позволила "Детройту" прервать серию неудач: видео

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Святослав Михайлюк / nba.com

Команда украинца Святослава Михайлюка наконец прервала серию из пяти поражений. "Пистонс" в рамках НБА сумели переиграть "Вашингтон".

Детройт – Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

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В первой четверти хозяева паркета завладели инициативой и держали соперника на расстоянии в 8 очков. Во второй четверти команда Михайлюка увеличила отрыв и пошла на большой перерыв с преимуществом в 20 очков.

В третьей 12-минутке гости из столицы США также были беспомощными и разница увеличилась до 30 очков.

Такой гандикап гости сыграть не смогли, поэтому последняя четверть не имела принципиального значения. "Детройт" одержал разгромную победу.

22-летний украинский свингмен "Детройта" Святослав Михайлюк провел на паркете 24 минуты. За это время Михайлюк набрал 12 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 результативные передачи.

Видео всех моментов Михайлюка в матче

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Святослав Михайлюк NBA Баскетбол
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