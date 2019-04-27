Виктор Постол – Мохамед Мимун: где смотреть онлайн боксерский поединок

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Где смотреть бой Постол – Мимун
Где смотреть бой Постол – Мимун / boxingscene.com

Экс-чемпион мира украинец Виктор Постол и французский боксер Мохаммед Мимун проведут поединок в США. Посмотреть поединок в Украине можно будет онлайн.

Смотреть поединок Виктор Постол – Мохаммед Мимун можно будет в прямом эфире на украинском телеканале XSPORT.

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Начало эфира, в 05:00 утра воскресенья. В интернете можно искать трансляцию на американском Showtime.

Поединок Виктор Постол – Мохамед Мимун – это отборочный бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг).

Поединок состоится в ночь с 27 на 28 апреля в Лос-Анджелесе на арене Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарте встречи Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе.

Боксеры уже прошли официальную процедуру взвешивания, на которой украинец перевесил своего французского соперника.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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