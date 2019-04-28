Виктор Постол победил Мохамеда Мимуна и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) одолел француза Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО). Благодаря этому Постол может претендовать на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Бой в Лос-Анджелесе продолжался все 12 раундов. Ни одному из боксеров не удалось победить досрочно, поэтому решение принимали судьи. Все они единогласно отдали победу Виктору Постолу 98:92, 97:93, 99:91.

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Благодаря этой победе Постол стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Титулом владеет американец Теренс Кроуфорд.