Виктор Скрипник стал новым тренером луганской "Зари"

Новым главным тренером луганской "Зари" стал Виктор Скрипник.

Срок соглашения с луганской "Зарей" – на три года, говорится в сообщении клуба.

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Стоит отметить, что у Виктора Скрипника есть опыт работы главного тренера в европейском футболе. Сначала он руководил молодежными командами немецкого "Вердера". 25 октября 2014 года был представлен как главный тренер "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года. с 2018 года был главным тренером футбольного клуба "Рига", с которым выиграл чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии в 2018 году.

Виктор СкрипникРодился 19 ноября 1969 года в Новомосковске. За игровую карьеру Виктор Скрипник выступал за три клуба: "Металлург" (Запорожье), "Днепр" и немецкий "Вердер". Большую часть своей игровой карьеры нынешний наставник "Зари" провел именно в "Вердере", играя в составе бременцев в течение восьми лет и был одним из лидеров команды. В составе "Вердера" стал чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.